Тарифы на ЖКХ в Казахстане будут расти ежегодно на 20-30%

В рамках реализации национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов ежегодное повышение тарифов на услуги ЖКХ в среднем составит 20-30%, сообщил в ходе брифинга в правительстве в четверг председатель комитета по регулированию естественных монополий Тимур Косымбаев.

Он пояснил, что нацпроектом предусмотрены механизмы субсидирования тарифа. Заемные средства – основной долг и процентная ставка – будут закладываться в тариф, но предусмотрены субсидии из республиканского бюджета для частичного покрытия ставки вознаграждения.

«То есть 10% вознаграждения будет включено в тариф, а то, что выше, будет субсидироваться со стороны государства. Таким образом, мы нивелируем резкий рост тарифа. В целом планы на следующий год – рост тарифов (будет – В.) в пределах 20-30%», - пояснил председатель комитета.

Отвечая на уточняющий вопрос, будет ли этот рост ежегодным, он сказал: «В среднем, да».

Позже Косымбаев уточнил, что в тенговом выражении для однокомнатной квартиры повышение составит порядка 3-5 тыс. тенге, для двухкомнатной - 5-7 тыс. тенге.

«Средний чек за однокомнатную квартиру составляет 25 тыс. тенге в месяц. В следующем году будет рост тарифа и еще плюс порядка 3-4 тыс. тенге сверху будет. То есть это порядка 28-30 тыс. тенге», - сказал он.

Ранее в комитете в ответе на запрос «Власти» также подтвердили, что в рамках реализации нацпроекта будет продолжена программа «Тариф в обмен на инвестиции», включая увеличение инвестиций: возвратность средств будет за счет гарантированного тарифа. Чтобы обеспечить это, нацпроектом законодательно будет закреплено, что тариф будет долгосрочным (пять лет и более).

Таким образом, и обслуживание займов на ремонт инфраструктуры, и вложение инвестиций собственниками объектов включат в тариф для потребителей.

Подробнее о нацпроекте «Власть» писала в этом материале: «За модернизацию коммунальной инфраструктуры заплатит в том числе потребитель».