Президент Кыргызстана подписал закон о СМИ, значительно усиливающий контроль государства

По информации издания, закон требует, чтобы все СМИ, включая онлайн-платформы, регистрировались в органах власти. Кроме того, законом ограничивается доля иностранного владения до 35%.

По данным независимого издания Kloop, требование об обязательной регистрации внесли в закон практически в последний момент.

«До это в парламенте рассматривался “компромиссный” вариант закона, который разрабатывался несколько лет совместно с медиасообществом и юристами. В этом варианте регистрация СМИ была добровольной», - пишет издание.

Теперь, как отмечает Kloop, порядок регистрации, перерегистрации и отказа в регистрации СМИ будет устанавливаться кабмином отдельным положением.

«То есть именно правительство будет решать какое СМИ будет работать, а какое – нет», - поясняет издание.

Законопроект о СМИ находился в разработке с 2022 года и с самого начала подвергался критике журналистов, гражданского общества и правозащитных организаций. О том, что властям Кыргызстана следует воздержаться от реализации проекта закона о СМИ в его нынешнем формате, так как его принятие значительно расширит государственный контроль над средствами массовой информации и предоставит властям широкие полномочия отказывать им в регистрации, препятствовать их работе и закрывать их, заявили в январе прошлого года Human Rights Watch, «Защитники гражданских прав», Международное партнерство по правам человека (МППЧ), Норвежский Хельсинкский комитет, «Человек в беде», Хельсинкский фонд по правам человека, а также Международная федерация по правам человека и Всемирная организация против пыток.

С момента прихода к власти президента Садыра Жапарова давление на независимые СМИ в Кыргызстане резко возросло.

В январе прошлого году ГКНБ Кыргызстана провел обыск офиса известного онлайн издания «24.kg», а шеф-редактор и генеральный директор были взяты под стражу и подверглись допросу по обвинению в «пропаганде войны» в связи с освещением войны России против Украины. Затем милиция обыскала офис издания «Temirov Live», которое принадлежит блогеру и журналисту Болоту Темирову. Были задержаны 11 журналистов, сотрудничавшие с изданием, а также супруга Темирова.

В мае этого года прошли обыски и задержания бывших и действующих сотрудников издания Kloop. 5 августа в Бишкеке начался суд над бывшими видеооператорами Kloop Александром Александровым и Жоомартом Дуулатовым, а также двумя бухгалтерами редакции, их обвиняют в «призывах к массовым беспорядкам».

Жапаров также недавно утвердил наказания за распространение «ложной информации», введя штрафы до 65 тыс. сомов ($740) для СМИ. Правозащитные группы предупредили, что эти меры нарушают международные стандарты свободы слова.