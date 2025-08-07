Доступ к каналу Лукпана Ахмедьярова «Просто журналистика» в YouTube восстановлен

Доступ к YouTube-каналу проекта «Просто журналистика» восстановлен, сообщил корреспонденту «Власти» в телефонном разговоре один из его создателей, журналист Лукпан Ахмедьяров.

«Вчера пришло письмо на электронную почту от YouТube о том, что доступ к нашему каналу восстановили и что тот, кто подал жалобу на наш канал, не подал судебный иск», - сказал Ахмедьяров.

По словам журналиста, жалоба на канал была формально связана с нарушением авторских прав. В трех видео на канале использовалась музыка из бесплатной фонотеки YouTube. Спустя несколько месяцев был создан аккаунт, который оформил авторские права на эту музыку и подал сразу три жалобы на канал проекта «Просто журналистика» о нарушении авторских прав. После блокировки канала проекта аккаунт, подавший жалобу, был удален.

По словам Ахмедьярова, журналисты подали на апелляцию, их поддержали организации Access Now, «Репортеры без границ» и международный Комитет по защите прав журналистов.

«YouTube нам прислал сообщение о том, что, если в течение десяти дней тот, кто подал жалобу, не предоставит доказательства либо не подаст в суд, тогда канал нам восстановят. Прошло десять дней, и нам предоставили возможность снова подключиться к нашему каналу», - сказал Ахмедьяров.

По словам журналиста, незадолго до блокировки на канале стали появляться однотипные комментарии к видео: «Нам писали: “Вы ругаете Путина – мы отнимем у вас канал” – такое содержание было».

При этом комментарии были под серией видео, посвященных тому, как строилась Астана. Ахмедьяров связывает атаку на канал с политическим характером его контента, однако не может предположить, кто мог стоять за блокировкой.

Об удалении канала проекта «Просто журналистика» в YouTube стало известно 18 июля. До этого аккаунт проекта был удален в Instagram, также была удалена страница независимого журналиста и автора канала «Гиберборей» Вадима Борейко в Facebook. 10 июля Instagram проекта «Просто журналистика» был восстановлен.

Лукпан Ахмедьяров ранее руководил изданием «Уральская неделя», сейчас вместе с коллегой Раулем Упоровым работает над каналом «Просто журналистика».