План по модернизации энергетического и коммунального секторов будет готов к концу года – Бозумбаев

Детальный план реализации национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов будет готов и опубликован только к концу 2025 года. Как сообщил в четверг в ходе брифинга в правительства заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев, только после этого будет понятен окончательный объем необходимых инвестиций.

Как напомнил Бозумбаев, срок реализации национального проекта определен на 2029 год, а «может, захватит даже 2030 год», так как «это живой процесс, связанный с международными вендорами, с финансированием со стороны международных финансовых институтов и так далее». Вице-премьер подчеркнул, что сейчас задача – провести переговоры.

Кроме того, в рамках проекта 224 компании должны детально проработать все документы, провести технический аудит, выявить узкие места и посчитать реальную стоимость, необходимую для модернизации.

«До конца года мы сделаем план реализации проекта на весь (период – В.). Тогда будет уже более точная цифра (необходимая для его реализации – В.). Мы сейчас говорим о чуть более 13 трлн тенге, будет (в конце года – В.) более точная цифра», - пообещал Бозумбаев.

Он также заверил, что детальный план будет опубликован.

По предварительным оценкам, на реализацию нацпроекта на пять и более лет необходимо привлечь свыше 13 трлн тенге инвестиций для ремонта и строительства 86 тыс. км коммунальных сетей и ввода дополнительных источников генерации в суммарном объеме 7,3 ГВт. Средства предполагается привлечь из четырех источников финансирования: отечественные и международные финансовые институты, банки второго уровня, средства бюджета и Национального фонда, а также редства акционеров – собственников бизнеса.

Напомним, в марте в пресс-службе министерства энергетики сообщали «Власти», что план-график реализации нацпроекта утвержден, но госорганы еще разрабатывают «детализированный график реализации, с указанием населенных пунктов, где будет проведена реконструкция и модернизация коммунальной и энергетической инфраструктуры». По данным Минэнерго, только после одобрения техническим и финансовым операторами для каждого субъекта естественных монополий будет сформирован перечень проектов, предварительно в июле 2025 года.