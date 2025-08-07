Шесть субъектов естественных монополий исключат из «красной» зоны до конца года – Бозумбаев

Шесть субъектов естественных монополий в Казахстане до конца года планируют перевести из «красной» в «умеренную» зону, а в 2026 году – еще 11, сообщил в четверг в ходе брифинга в правительстве заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.

«Ожидается, что до конца года шесть субъектов естественных монополий перейдут из "красного" уровня износа в "умеренный", снизив уровень износа до 40%», - сказал Бозумбаев.

В частности, речь идет о ТОО «Степногорск Теплотранзит», ТОО «Петропавловские тепловые сети», АО «Алатау Жарық Компаниясы», ТОО «Қарағанды Жарық», ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» и ГКП «Өскемен водоканал».

В целом, по данным вице-премьера, на 2025 год утверждены в качестве пилотного проекта 35 субъектов естественных монополий, еще 22 – на стадии рассмотрения.

«В этом году в пилотном режиме привлекаются инвестиции на общую сумму порядка 150 млрд тенге. Планируется отремонтировать 8,5 тыс. км сетей и заменить более 42 тыс. единиц оборудования», - добавил он.

Вместе с тем, на 2026 год в рамках нацпроекта планируется привлечь порядка 1 трлн тенге инвестиций для ремонта 9,7 тыс. км сетей и замены 46 тыс. единиц оборудования.

В то же время Бозумбаев на брифинге сказал, что детального плана по модернизации секторов еще нет – он будет готов только к концу года, хотя в марте в Минэнерго говорили, что план-график реализации нацпроекта утвержден, а перечень проектов будет готов предварительно в июле.