​Ещё две казахстанские авиакомпании получили разрешение на полёты в Европу

Казахстанские авиакомпании Prime Aviation и Kaz Air Jet получили письменное разрешение от Европейского авиационного агентства по безопасности полётов (EASA) на осуществление рейсов в Европу, сообщает во вторник пресс-служба министерства по инвестициям и развитию Казахстана.

В начале декабря 2016 года Европейская комиссия сняла все ограничения на полеты в Европу для казахстанских авиакомпаний. На сегодняшний день в «черном списке» казахстанские авиакомпании не значатся. Однако авиакомпания SCAT всё ещё ведёт переговоры о получении разрешения на полёты в Европу.

«Авиакомпанией «SCAT» первоначальная заявка на авторизацию ТСО была подана 25 мая 2015 года. После официального снятия ограничения на полеты в Европу с казахстанских авиакомпаний в конце прошлого года, в последующем 11 апреля 2017 года состоялась техническо-консультационная встреча представителей АО «SCAT» и EASA. По результатам анализа EASA были даны ряд замечаний авиакомпании «SCAT», по которым эксплуатант ведет работу по их устранению», - говорится в сообщении министерства.