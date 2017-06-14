Мир за ночь. 13-14 июня 2017 года

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс опроверг информацию о якобы сговоре с должностными лицами России; Франция и Великобритания усилят борьбу с пропагандой терроризма в интернете; Конгресс США представил законопроект о новых санкциях против России; стало известно, что в Москве в ходе протестной акции 12 июня задержали 136 подростков.

Генпрокурор США Джефф Сешнс опроверг информацию о возможном сговоре с должностными лицами из России. Об этом он заявил в ходе слушаний, посвященных утверждениям о вмешательстве России в ход прошлогодних американских выборов, пишут «Ведомости».

«Предположение, что я участвовал в любом сговоре <...> является ужасной и отвратительной ложью», - сказал генпрокурор, добавив, что не знает о каких-либо признаках сговора между избирательной кампанией президента Дональда Трампа и Россией.

Сешнс также прокомментировал информацию CNN о возможной встрече с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком 27 апреля прошлого года. «У меня не было частных встреч с российскими чиновниками в отеле «Мэйфлауэр», - сказал он.

Сешнс также добавил, что не станет обсуждать с сенаторами частные разговоры с Трампом.

Франция и Великобритания намерены сообща противодействовать терроризму, в частности сообща ужесточив меры по борьбе с экстремизмом в интернете. Об этом было заявлено по итогам встречи президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая состоялась во вторник в Елисейском дворце в Париже, сообщает Euronews.

«Мы несколько дней работали над очень конкретным планом, и этим вечером решили, что продолжим эту работу. Речь идёт об усилении ответственности интернет-провайдеров, которые должны будут удалять все материалы, пропагандирующие терроризм и ненависть», - заявил Макрон.

Мэй и Макрон отметили также высокий уровень взаимодействия спецслужб обеих стран в плане обмена разведданными с целью предотвращения терактов.

«Мы запускаем совместную британско-французскую кампанию, направленную на то, чтобы террористы и преступники не чувствовали себя в безопасности в интернете, где не должно быть экстремистских материалов, которые приносят столько зла», – отметила Тереза Мэй.

По завершении переговоров Макрон и Мэй побывали на футбольном матче между командами Франции и Англии. Болельщики исполнили гимны обеих стран, а также почтили минутой молчания память погибших при терактах в Манчестере и Лондоне.

В Москве в ходе акции против коррупции 12 июня задержали 136 подростков, заявил глава департамента региональной безопасности Владимир Черников, пишет «Meduza».

«Мое мнение — эти ребята переживают сейчас период заблуждений, они живут в своем, иногда кем-то придуманном, мире», — сказал Черников «Интерфаксу».

Чиновник также заявил, что действия полиции были оправданы. «Учитывая, что и прокуратура выпустила предупреждение о недопустимости нарушения закона, неожиданностью задержание не было ни для кого. А дальше жесткость полицейских определялась, в том числе, тем, что они адекватно отвечали на те действия, которые были направлены уже против них», - добавил он.

Венгрия ужесточила контроль неправительственных организаций, получающих финансирование из-за рубежа. Правительственный законопроект поддержали во вторник 130 депутатов парламента страны, 44 проголосовали против, сообщает Euronews.

Инициатор законопроекта премьер-министр Витор Орбан утверждает, что эти меры направлены на повышение прозрачности, борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В стране по этому поводу проходили массовые антиправительственные протесты. Их участники считают, что цель властей – подавить независимые голоса. Беспокоит их и судьба Центральноевропейского университета, основанного в Будапеште миллиардером венгерского происхождения Джорджем Соросом.

Конгресс США представил законопроект о новых санкциях против России, которые затронут банки и энергетические предприятия. Документ опубликован на сайте Конгресса, сообщает Republic.

Согласно проекту, США могут сократить срок предоставления кредитов для находящихся под санкциями банков с 90 дней до 14.

Энергетические компании, в свою очередь, смогут получать финансирование от американских структур и физических лиц на срок максимум до 30 дней.

Законопроект внес сенатор Митч Макконнелл. Новые ограничительные меры против России представлены как поправки к проекту новых санкций в отношении Ирана.