Доля ВИЭ в общем объёме производства электроэнергии в стране составила 5,93 %.

Инвесторы из Объединенных Арабских Эмиратов построят в Жамбылской области два ветропарка мощностью более 1 ГВт. Законопроект о ратификации соответствующего соглашения между правительствами двух стран в среду в ходе пленарного заседания принял мажилис.

«Цель закона “О ратификации Соглашения между правительствами Объединенных Арабских Эмиратов с Республикой Казахстан о строительстве ветряной электростанции” – строительство в Жамбылской области совместно с компанией Masdar ветровой электростанции мощностью 1 ГВт и системы накопления энергии мощностью 300 МВт», - сказал депутатам министр энергетики Ерлан Аккенженов.

По его словам, проект является одним из крупнейших шагов Казахстана в области возобновляемых источников энергии. В частности, «внесет активный вклад в глобальные инициативы Казахстана в направлении зеленой энергетики», увеличив долю возобновляемых источников энергии еще на 3%.

Министр заявил, что ветряная электростанция будет вырабатывать 3,4 млрд кВт/ч электроэнергии в год, что приведет к сокращению затрат на CO2 примерно на 2 млн тонн в год.

«Особенность проекта в том, что одними из первых в стране будут построены системы накопления энергии. Эти новые технологии придадут устойчивости энергосистеме Казахстана, а за счет накопления энергии будет обеспечена стабильность электроснабжения в предельные периоды потребления. Управление этой системой станет новым опытом для нашей страны и откроет уникальные возможности для отечественных специалистов», - заверил Аккенженов.

В результате реализации проекта в экономику Казахстана привлекаются $1,4 млрд прямых иностранных инвестиций, а в рамках проекта впервые будут построены системы накопления энергии и высоковольтные сети на основе передового международного опыта. В результате строительства линий электропередачи протяженностью 425 км будет увеличен транзитный потенциал, связывающий северные и южные регионы страны. Все это, заверил министр, усилит общую стабильность и безопасность энергосистемы страны.

По данным министерства энергетики, сейчас доля ВИЭ в общем объеме производства электроэнергии в стране составляет 5,93%.