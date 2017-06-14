Беларусь прекратит использовать российский рубль в качестве резервной валюты

Национальный банк Беларуси с 1 июля перестанет учитывать российский рубль в золотовалютных резервах, Начиная с указанной даты регулятор полностью перейдет на международные стандарты, сообщает Republic.

«Состояние золотовалютных резервов Республики Беларусь с 1 июля 2017 г. будет характеризоваться единым показателем – величиной международных резервных активов (МРА), рассчитанной в соответствии со Специальным стандартом распространения данных (ССРД) МВФ. Правлением Национального банка принято решение об отмене с 1 июля 2017 г. постановления Правления Национального банка от 29 июля 2004 г. № 122 "Об утверждении Правил расчета международных резервных активов Республики Беларусь в национальном определении (золотовалютные резервы)», - сообщается на сайте Нацбанка Беларуси.

По данным на 1 июня резервы Белоруссии, рассчитанные по стандартам МВФ, составляли $5,2 млрд, по национальным стандартам – $5,6 млрд, уточняет Reuters.

Как сообщается на сайте регулятора, «решение об использовании единого расчетного показателя МРА принято Национальным банком в рамках комплексной работы по совершенствованию подходов к управлению золотовалютными резервами, проводимой с применением опыта, полученного в ходе участия в Программе по консультированию и управлению резервами Всемирного банка, рекомендаций МВФ и практики управления официальными резервными активами центральными банками других государств».