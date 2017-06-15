Недостатки в работе при исполнении бюджета носят систематический характер – сенаторы

Сенатор Владимир Редкокашин подчеркнул, что «ежегодно при отчете правительства об исполнении республиканского бюджета счетный комитет фиксирует и озвучивает ряд нарушений, который носит уже системный характер».

«И в этом году нарушения составляют более 242 миллиардов тенге. Наиболее характерные нарушения можно озвучить? Что необходимо предпринять государственным органам, в том числе счетному комитету, чтобы все эти недостатки устранить и, наконец, решать по средствам рационально, чтобы бюджет был исполнен без нарушений?», - задал он вопрос председателю Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Нурмухамбету Абдибекову.

Абдибеков согласился, что недостатки в работе при исполнении бюджета носят ежегодный, систематический характер. Наиболее болезненная сфера, по его словам, связана с реализацией инвестиционных проектов, в том числе с несвоевременным вводом объектов, принятия невыполненных строительных работ и так далее. Также недостатки связаны с со-финансированием при реализации инвестиционных проектов на местном уровне.

Чтобы исключить нарушения надо усилить планирование, считает спикер: «Многие вопросы заложены в период планирования, что при исполнении допускается, в том числе определённая либеральность при исполнении, снижение контроля. Допустим такой инструмент, как ранее существовавший, заключение соглашение с местными исполнительным органом по достижению прямых и конечных результатов при реализации трансфертов общего характера, от них было в свое время отказано, как от неэффективного инструмента. На наш взгляд, надо к нему вернуться. Другое дело, что надо формализацию процесса и ускорение принятия этих решений в нормальное русло привести. Но ответственность обратная должна существовать. Это повышает и со стороны правительства контроль за реализацией достижений этих показателей».

Сенатор Ольга Перепечина добавила, что по итогам реализации правительственных программ установлено неэффективное использование бюджетных средств, достижение целевых индикаторов: «Так миллиардные суммы, затраченные на реализацию программы агро-бизнес 2020, в результате не достигнут даже уровня 1993 года по производству молока, мяса, поголовья скота». Она также обратила внимание на недостаточную доступность инструментов программы Дорожной карты бизнеса 2020, что свидетельствует о крайне низком охвате субъектов частного предпринимательства в регионах.

«К сожалению, статистика нарушений не снижается, имеем системный характер (…)В связи с этим вопрос: что необходимо сделать, чтобы расходование бюджетных средств было ориентировано на конечный результат, каковы ваши рекомендации?», - спросила сенатор у председателя счетного комитета.

«При анализе итогов 2016 года по исполнению бюджета, мы видим, что одна из причин формирования этих нарушений кроется, в том числе, в разрозненности различных показателей, которые ставятся перед администраторами бюджетных программ, местными исполнительными органами по различным программам. Это в определённом смысле, на наш взгляд, лишает возможности концентрированно контролировать исполнение бюджета. То есть ряд показателей присутствует в одних программах, в других они перекликаются. (…) Мы на эти недоставки в своём отчете указывали. Если продолжить мысль, то на наш взгляд, необходимо именно повысить качество планирования и контроля реализации», - пояснил Нурмухамбет Абдибеков.