​Народный банк приобретёт 96,81% простых акций Qazkom

«Подписание договоров с господином Ракишевым и ФНБ «Самрук-Казына» следует за подписанием 2 июня 2017 года рамочного соглашения между правительством Республики Казахстан в лице министерства финансов, Национальным банком, фондом «Самрук-Казына», Фондом проблемных кредитов, БТА Банком, Казкоммерцбанком, господином Ракишевым и Народным банком, о чём было объявлено ранее», - говорится в сообщении банка.

В нём также указано, что завершение сделки предполагает выполнение нескольких предварительных условий, включая приобретение Фондом проблемных кредитов ряда активов и займов у БТА Банка и погашение БТА Банком задолженности перед Казкоммерцбанком в размере 2,4 трлн тенге. Вместе с этим оно потребует приобретение Ракишевым простых акций, которыми сейчас владеют «Qazaq Financial Group», Нуржан Субханбердин и Центрально-Азиатская Инвестиционная Компания. Кроме того сторонам сделки необходимо получить стандартные регуляторные разрешения.

Сделка может завершиться в третьем квартале 2017 года, но не позднее 31 декабря 2017 года. После этого Народный банк намерен увеличить капитал Qazkom на 185 млрд тенге, в соответствии с требованиями Нацбанка. Банк намерен сделать это из собственных средств. «По завершении сделки Halyk Group сможет стать лидирующей финансовой группой в казахстанском финансовом секторе, занимающей ключевые позиции во всех клиентских сегментах», - подчёркивается в сообщении.

«Данная сделка является знаковой для всего казахстанского финансового сектора, она позволит очистить и оздоровить банковскую систему Казахстана, создать крупную финансовую группу, способную не только конкурировать с другими банками, но и расширять свое присутствие за пределами страны, чтобы отвечать на новые вызовы в рамках вступления нашей страны в ВТО», - прокомментировала сделку председатель правления Народного банка Умут Шаяхметова.

Она также подчеркнула, что в приоритете объединённого института останется обеспечение надёжности вложений своих клиентов и предоставление широкой линейки продуктов и услуг. Банк также продолжит работать над увеличением акционерной стоимости своего бизнеса.

В начале марта 2017 года крупнейшие банки страны Казкоммерцбанк и Народный банк подписали необязывающий меморандум о возможной продаже контрольного пакета акций Qazkom Народному банку. Решение было принято после того, как в конце 2016 года агентство Bloomberg сообщило об обсуждении возможных сценариев оздоровления Qazkom с регулятором, предположительная стоимость одного из которых составляла до 1,5 трлн тенге ($4,5 млрд)

Проблемы Qazkom обострились в 2014 году после падения цен на нефть и начала рецессии в соседней России. Этому предшествовало и слияние с другим крупным банком – БТА, начавшееся в 2012 году. Стоимость консолидации и последующей реструктуризации проблемных займов составила порядка $20 млрд. Она стала серьезной проблемой для Qazkom – в середине 2014 года объем проблемных кредитов у БТА составлял 2,4 трлн тенге - почти 90% от ссудного портфеля. Кроме того, и сам Qazkom значительно пострадал от мирового кризиса 2008 года, в результате которого государственный фонд Самрук Казына приобрел 21,2% акций банка, после чего докапитализировал его на 44,47 млрд тенге.

В середине 2016 года, по оценке рейтингового агентства Fitch, балансовая стоимость проблемных активов банка превысила размер его капитала на 6 млрд долларов. Аналитики агентства отмечали, что докапитализация такого объема представляет существенную проблему для акционеров и кредиторов банка. Несмотря на это крупнейший акционер Qazkom Кенес Ракишев неоднократно заявлял об отсутствии проблем с ликвидностью и готовности выполнить все обязательства, поскольку имеет для этого специальные резервы.

В середине марта председатель правления Народного банка Умут Шаяхметова заявляла, что cделка между её институтом и Qazkom, не подразумевающая прямой консолидации, состоится с вероятностью в 80%. Но пояснила, что без участия государства она невозможна. В середине марта Национальный банк заявил, что Фонд проблемных кредитов выкупит почти половину активов Qazkom за 2,4 трлн тенге ($7,6 млрд). Однако не исключил, что банку понадобится дополнительная капитализация со стороны акционеров.

На начало мая совокупные активы Народного банка и Qazkom составляли порядка 9,5 трлн тенге, почти 40% от общего объёма банковского сектора. Народный банк занимал 1 строчку по их размеру, консолидируя у себя 4,76 трлн тенге.