Минэнерго планирует увеличить объем добычи нефти до 107 млн тонн к 2025 году

В течении следующих 500 дней министерство энергетики Казахстана внедрит инициативы, которые, как ожидается, позволят к 2025 году увеличить объем добычи нефти до 107 млн тонн., объем добычи газа – до 77 млрд кубических метров. Ежегодный объем переработки нефти будет составлять к названной дате порядка 17 млн тонн для производства нефтепродуктов экологических стандартов K4 и K5. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал вице-министр энергетики Асет Магауов.

«Основные инициативы – это проект будущего расширения «Тенгиз-Шевройл». Ожидается порядка 9,4 триллионов тенге частных инвестиций. Стоимость проекта составит $7 млрд. Это позволит содействовать созданию 20 тысяч рабочих мест на период строительства. На текущий период задействованы порядка 17 тысяч работников подрядных организаций. Также предполагается реализация нескольких проектов по продлению колки-добычи на месторождении Карачаганак. Это начальная стадия разработки западной зоны. Модернизация газовых мощностей на КПК. Модернизация газо-нагнетальных мощностей на УКПБ-2. Кроме того, партнерами активно обсуждается концепция по проекту расширения Карачаганака. Еще одна инициатива – расширение мощностей по обратной закачке газа на месторождение газа на Кашагане», - сказал Магауов.

Кроме прочего, по словам вице-министра, успешная реализация этих инициатив «позволит обеспечить среднегодовой темп роста внутренней добавленной стоимости порядка 4,1%».

«При том, что ранее планировался базовый рост в 2,4%. В целом эффект от проработанных инициатив выполняет задачу по вкладу топливно-энергетического комплекса в совокупный рост экономики страны 5,5-6% ВВП», - сказал он.