В акимате Алматы отрицают, что дом на улице Чернышевского накренился

В акимате Алматы рассказали, что дом на улице Чернышевского 17а не накренился, у него «отошел утеплитель из пенопласта».

«Как сообщил директор ТОО «Алматы тургын уй» Абдралиев Болат от тяжести штукатурки утеплитель из пенопласта отошел от своих креплений (зонтиков), закренения сооружения нет, подрядчик совместно с ТОО «Алматы тургын уй» обязуется сегодня устранить (восстановить)», - сообщили в пресс-службе алматинского городского акимата.

Там также пояснили, что застройщиком дома является ТОО «Алматыгорстрой». 36-квартирный, 6-этажный дом был построен в 2008 году.

Информацию о крене доме на улице Чернышевского опубликовали этим утром пользователи Facebook.