В Алматинской области превентивно сбрасывают воду из моренных озер бассейна реки Турген

Министерство по ЧС сообщило, что специалисты ведут превентивный сброс воды из моренных озер бассейна реки Турген, где сохраняется угроза селя. В четверг в ответ на запрос «Власти» о селеопасной обстановке в Алматинской области, в МЧС сообщали , что им ничего об этом неизвестно.

При этом, как указывается в сообщении МЧС, в тот же день при координации вице-министра по ЧС Батырбека Абдышева на двух вертолётах Казавиаспас МЧС осуществлена переброска оборудования и высадка вблизи моренного озера. Работы проводились руководством и аварийной бригадой ГУ «Казселезащита», уточнили в МЧС.

В течение двух дней ими также были проведены работы для откачки ледниковых талых вод путем прокладки сифона. Работы будут продолжаться ориентировочно до 16 июля.

«Отметим, проводимые оперативные работы направлены на предотвращение угрозы формирования селевого паводка, который представляет риск для жизни людей и разрушения объектов. Подготовительные работы были организованы при поддержке акимата Алматинской области», - говорится в сообщении МЧС.

Ведомство отмечает, что «в бассейне реки Турген на территории Алматинской области наблюдается сложная селевая обстановка». «В зоне риска населенные пункты Тау-Турген, Турген, Каракемер, Балтабай, где проживают более 30 тысяч человек. В связи с этим был организован мониторинг за селевой и гидрометеорологической обстановкой состояния ледника и озерой бассейна реки Турген», - указывается в сообщении МЧС.

В четверг стало известно о том, что въезд в Тургенское ущелье закрыт из-за угрозы селей. Помимо МЧС, который сообщал о том, что ему неизвестно о ситуации в Алматинской области, информацию тогда отказались предоставить и остальные ведомства, включая «Казселезащиту» и департамент по ЧС региона. В акимате Алматинской области вовсе не ответили на звонки и сообщения.

«Принимаются все возможные меры для упреждающего предотвращения возникновения чрезвычайной ситуации», - отмечает в своем сообщении МЧС Казахстана, призывая при этом «доверять только официальным источникам информации».