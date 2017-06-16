Назарбаев предлагает изменить методику расчета ВВП

Нынешняя система не отражает реального качества жизни граждан, считает президент Казахстана
Тамара Вааль, Астана, Vласть
Методика расчета ВВП должна измениться, считает президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Она не отражает качество жизни, реальное благосостояние граждан и не учитывает расслоение населения по доходам, заявил он в пятницу в ходе панельной сессии, проходящей в рамках Астанинского экономического форума.
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