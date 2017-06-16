Назарбаев предлагает изменить методику расчета ВВП

Методика расчета ВВП должна измениться, считает президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Она не отражает качество жизни, реальное благосостояние граждан и не учитывает расслоение населения по доходам, заявил он в пятницу в ходе панельной сессии, проходящей в рамках Астанинского экономического форума.

«Сегодня необходимо вынести на международную повестку вопрос о выработке новых методов расчета показателей, измеряющих богатство стран и благосостояние их граждан», - сказал Назарбаев.

Он выразил мнение, что часто используемый всеми индикатор «валовый внутренний продукт» имеет целый ряд существенных изъянов.

«ВВП не отражает долгосрочный характер экономической деятельности, он не учитывает ущерб, который наносится окружающей среде, включая истощение природных ресурсов. Кроме того, он не отражает качества жизни в той или иной стране. ВВП на душу населения не показывает реального благосостояния граждан, не учитывает расслоение населения по доходам. Традиционный ВВП создает ложное восприятие в экономическом процветании», - заявил глава государства.

В этой связи, считает Назарбаев, на базе «зеленого ВВП» и таких индексов, как индекс человеческого развития, индекс лучшей жизни ОЭСР, мировое сообщество «может принять обновленную методику расчета ВВП».

«Она должна адекватно отражать потребности в сбалансированном развитии стран», - подчеркнул он.