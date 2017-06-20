Samsung представил телевизоры новой эры – QLED TV

Тем более неудивительно, что официальная презентация телевизоров с экологически безопасной технологией квантовых точек без содержания кадмия, задающей новые стандарты качества в индустрии, состоялась именно в рамках данного мероприятия.

Демонстрация новой линейки ТВ была приурочена к открытию фирменного павильона Samsung, где представлены не только последние флагманы компании в сфере потребительской электроники, но и также полнофункциональный презентационный коворкинг центр, оснащенный самыми последними B2B-решениями для эффективной работы – здесь участники выставки могут проводить встречи, конференции и презентации.

В торжественной церемонии открытия принял участие Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Корея в Казахстане господин Ким Дэ Сик.

Открывая презентацию, президент Samsung Electronics Central Eurasia г-н Бен Юн отметил, что ЭКСПО 2017 является знаковым событием, которое дает возможность правительствам, бизнесменам и специалистам со всего мира поделиться своими новейшими разработками, технологиями и инновациями.

«Мы рады быть частью происходящего. Сегодняшний вечер для нас особенно важен, так как мы с гордостью представляем вам наши новейшие разработки в телевизионной индустрии – QLED TV с технологией Quantum Dot. В настоящее время телевизор QLED является единственным телевизором, который может воспроизводить 100% цветового объема. Это линейка стильных, умных и функциональных телевизоров. Мы уверены, что вы их полюбите», – добавил г-н Юн.

Представители Samsung Electronics рассказали, в чем состоит прорыв революционной линейки телевизоров QLED TV, и подробно разобрали ключевые преимущества: новую технологию экрана metal Quantum dot, 100-процентный объем цвета, максимально широкие углы обзора, уникальный дизайн в 360 градусов, «невидимое» соединение, принцип одного пульта и многие другие.

Своими компетентными мнениями о телевизорах QLED TV с публикой поделились специально приглашенные гости мероприятия: известный казахстанский режиссер Адильхан Ержанов, литовский дизайнер-архитектор Роландас Ключинскас и B2C директор компании Almatel Kazakhstan Рустам Маметов.

Адильхан Ержанов рассказал, почему для погружения в события на экране и полноты впечатлений важно, чтобы экран отображал как можно более широкую палитру цветов, а также имел высокую яркость и контрастность.

Господин Ключинскас подробно остановился на том, какую роль играет дизайн телевизора в домашних интерьерах и как он способен украсить любую комнату, благодаря таким решениям, как No Gap Wall Mount (когда телевизор подвешивается максимально близко к стене, экономя пространство) и Invisible Cable (невидимые провода).

Рустам Маметов обратил внимание на то, как облегчают жизнь интеллектуальные функции QLED TV, такие как голосовое управление, а также интерактивные сервисы и многообразие развлекательного контента в телевизоре, подключенном к интернету.

О продукте

QLED телевизоры Samsung разработаны с использованием новейших технологий в ТВ индустрии и с учетом потребностей самых взыскательных пользователей. Технология квантовых точек с улучшенной структурой позволила добиться еще более высокого уровня яркости и максимального

богатства цветовой гаммы. В QLED телевизорах усовершенствованы все ключевые характеристики современных ТВ, такие как угол обзора, цветовой объем, яркость и контрастность изображения, и Немецкая Ассоциация Электрических, Электронных и Информационных Технологий VDE (Verband Deutscher Elektrotechniker) сертифицировала характеристики

QLED телевизоров по показателям 100% точности цветового охвата и яркости 1500 нит (HDR1500).

Все модели QLED телевизоров Samsung будут выпущены с использованием настоящего металла, таким образом Samsung удалось вывести дизайн телевизоров на новый уровень.

Модель Q8C с изогнутым экраном – это воплощение элегантного минимализма и современного дизайна. Телевизор будет великолепно дополнять интерьер вашего дома благодаря гладкой бесшовной цельнометаллической задней панели и системе скрытых подключений – прозрачному оптическому кабелю, ведущему к модулю One Connect для подключения внешних устройств. Стартовые модели QLED телевизоров серий Q7F с плоским экраном и Q7C с изогнутым экраном также обрамлены тончайшей металлической рамкой на металлической подставке, но с бесшовной задней пластиковой панелью. Эти устройства будут идеально смотреться как на тумбе, так и на новом настенном креплении Samsung вплотную к стене, которое можно приобрести как дополнительный аксессуар. Для самых требовательных ценителей дизайна Samsung также представит новые эксклюзивные ТВ подставки – изящная подставка в форме треноги и конусная поворотная подставка.

Кроме того, также стоит отметить усовершенствованные функции Samsung Smart TV в этом году. Cистема Samsung Smart Hub обеспечит интуитивно понятное и удобное управление новыми QLED телевизорами Samsung, а универсальный пульт One Remote Control позволит управлять ТВ с помощью голосовых команд. Обновленное приложение Smart View, доступное для ОС Android и iOS, позволит не только просматривать контент с мобильного устройства или компьютера на большом экране, но и комфортно управлять приложениями Smart Hub на ТВ непосредственно с вашего мобильного устройства.

О компании Samsung Electronics

Samsung Electronics Co., Ltd. вдохновляет людей по всему миру и формирует будущее передовыми идеями и технологиями. Компания меняет привычные представления о телевизорах, смартфонах, носимых устройствах, планшетах, камерах, бытовых приборах, принтерах, медицинском и сетевом оборудовании, полупроводниках и LED-решениях. Последние новости компании можно найти на сайтах: www.samsung.kz и news.samsung.com.