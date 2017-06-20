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В этом году за проведением ЕНТ можно наблюдать онлайн
фото тамары вааль

Ирина Галат, Vласть

В этом году появилась возможность наблюдать за проведением Единого национального тестирования в пунктах проведения экзамена в режиме онлайн, сообщает во вторник пресс-служба министерства образования Казахстана.

«Для этого необходимо зайти на сайт облачного сервиса www.ivideon.com/tv/map. Пункты проведения ЕНТ здесь представлены на карте Казахстана, где их можно найти по их географическому местоположению и выбрать камеру интересующей вас аудитории», - говорится в сообщении ведомства.

Сегодня тестирование проходят 16468 выпускников в 42 пунктах проведения ЕНТ. Всего в ЕНТ примут участие 92827 человек, из них 69209 с казахским языком обучения и 23618 с русским языком обучения.

ЕНТ будет проводиться с 20 июня по 1 июля 2017 года.

Ирина Галат
Ирина Галат

Обозреватель интернет-журнала Vласть

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