В этом году за проведением ЕНТ можно наблюдать онлайн

В этом году появилась возможность наблюдать за проведением Единого национального тестирования в пунктах проведения экзамена в режиме онлайн, сообщает во вторник пресс-служба министерства образования Казахстана.

«Для этого необходимо зайти на сайт облачного сервиса www.ivideon.com/tv/map. Пункты проведения ЕНТ здесь представлены на карте Казахстана, где их можно найти по их географическому местоположению и выбрать камеру интересующей вас аудитории», - говорится в сообщении ведомства.

Сегодня тестирование проходят 16468 выпускников в 42 пунктах проведения ЕНТ. Всего в ЕНТ примут участие 92827 человек, из них 69209 с казахским языком обучения и 23618 с русским языком обучения.

ЕНТ будет проводиться с 20 июня по 1 июля 2017 года.