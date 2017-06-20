Сервис «Крыша» и комитет по правовой статистике Генпрокуратуры запустили совместную карту преступности

В офисе объединенной компании «Крыша.Колеса.Маркет» председатель комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры и директор компании «Колеса» Николай Бабешкин презентовали интерактивную карту преступлений на базе сервиса krisha.kz, детальную карту городов Казахстана предоставляет международная картографическая компания 2ГИС.

По словам Багдата Мусина, комитет столкнулся с непопулярностью подобной интерактивной карты на сайте infopublic.pravstat.kz. он отметил, что приоритетная задача его ведомства заключается в повышение ценности информации, и ее использовании во благо общества:

«Мы начали думать о ценности этой информации – где она действительно нужна? Тогда мы задумались о том, как ее популяризировать. Я говорил с одним из акционеров – Михаилом Ломтадзе, я сказал ему: «Было бы круто, если наша карта была встроена в сайт krisha.kz, чтобы люди могли при выборе будущего жилья видеть какая криминогенная обстановка в данном районе и уже потом принимать качественное решение. «Крыша» – это безусловный лидер по взаимоотношениям на рынке недвижимости, мы приняли решение предложить руководству компании сделать карту на своем сайте», – сказал Мусин в ходе презентации.

Преступления появляются на карте комитета по статистике в режиме онлайн – как только оно регистрируется в Едином регистре досудебных расследований; интерактивная карта на сайте krisha.kz обновляется раз в сутки.

В дальнейшем карта будет развиваться – на ней появится более детальное зонирование, которое поможет получить общее представление о криминогенной обстановке кварталов и дворов.

Разработчики проекта не ожидают в скором времени существенных изменений стоимости жилья в связи с преступной обстановкой. Между тем, они уверены, что подобная возможность отслеживать динамику преступлений в городах сподвигнет жителей взять под свой контроль работу КСК и местных участковых:

«Сервис работает в тестовом режиме с начала месяца. Мы нигде это не афишировали и пока еще рано снимать какие-то мерки», – сказал директор компании «Колеса» Николай Бабешкин.

Комитет готов предоставить открытые API другим компаниям и разработчикам, заинтересованным в использовании открытых данных, не содержащих личных данных казахстанцев.