Истребитель F-16 приблизился к самолету Минобороны России и Шойгу на борту

21 июня в небе над нейтральными водами Балтийского моря истребитель НАТО F-16 попытался приблизиться к самолету министерства обороны России, на борту которого находился министр обороны Сергей Шойгу, сообщает РИА Новости .

Шойгу следовал в Калининград, где пройдет выездное заседание коллегии министерства:

«Самолеты альянса хотели сопроводить борт Шойгу, когда он следовал в Калининград. Самолет, в котором находился министр, летел с эскортом из истребителей морской авиации Су-27. Один из натовских самолетов попытался приблизиться к борту Шойгу, но между ним и российским лайнером встал Су-27», – пишет издание.

Накануне российский Су-27 поднимался для перехвата над Балтийским морем американского самолета-разведчика RC-135. За последние несколько месяцев российское военное ведомство неоднократно сообщало о том, что самолеты Североатлантического альянса проводят разведку у западных границ воздушного пространства России.