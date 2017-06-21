Помимо Астаны, комитет в будущем намерен добиться смены трехбуквенных кодов для городов Атырау, Тараз и Актау
Коды NAN и NNA уже заняты островами Фиджи и Марокко – председатель комитета гражданской авиации
Фото Искандера Салиходжаева

Комитет гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию уже ведет переговоры с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA) по изменению кода аэропорта Астаны и трех других городов Казахстана Атырау, Актау и Тараз. Среди рассматриваемых вариантов NIA, NAN и NNA, сообщает Elorda.info.

«Да, мы видим, в соцсетях предлагают изменить закрепленный за аэропортом Астаны код TSE на новый. Звучат различные варианты, например – NIA (Nazarbayev International Airport), NNA (Nursultan Nazarbayev Airport) или NAN. Что-то уже занято, что-то нет. На пример код NAN занят аэропортом острова Фиджи, а код NNA – аэропортом в Марокко. Сейчас мы изучаем подходящие кода и ведем переговоры с IATA, но это вопрос не одного дня, так как процесс присвоения нового кода очень трудоемкий. Во-первых, официальная позиция ИАТА – код присваивается один раз и больше не меняется, на всех кодов не хватает (много заявок от различных стран), а во-вторых, смена кодов повлечёт изменения во все системы бронирования и справочники мира», – приводит агентство слова главы комитета гражданской авиации.

Между тем, в казахстанском офисе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) в Астане сообщили, что организация уже рассматривает возможность изменить код астанинского аэропорта с TSE на другой, связанный с новым именем города – Астана. Сейчас руководство воздушной гавани рассматривает вопрос о присвоении кода, связанного с названием аэропорта в честь президента страны.21 июня 2017 года вступило в силу постановление правительства Казахстана о присвоении аэропорту Астаны имени президента страны, теперь его официальное название «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев».

Айсулу Тойшибекова
Айсулу Тойшибекова

Репортер интернет-журнала Vласть

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