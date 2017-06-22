9 граждан Узбекистана погибли в ДТП в Актюбинской области

Еще 18 человек доставлены в больницу
В четверг утром в Айтекебийском районе Актюбинской области на автодороге «Самара-Шымкент», произошло опрокидывание пассажирского рейсового двухэтажного автобуса, в котором находилось 52 человека, из них 50 - граждане Узбекистана и 2 — Казахстана. В результате ДТП 9 человек погибло, 18 доставлены в больницу, сообщил официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан Руслан Иманкулов.
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