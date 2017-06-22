Еще 18 человек доставлены в больницу
9 граждан Узбекистана погибли в ДТП в Актюбинской области
Фото Жанары Каримовой

В четверг утром в Айтекебийском районе Актюбинской области на автодороге «Самара-Шымкент», произошло опрокидывание пассажирского рейсового двухэтажного автобуса, в котором находилось 52 человека, из них 50 - граждане Узбекистана и 2 — Казахстана. В результате ДТП 9 человек погибло, 18 доставлены в больницу, сообщил официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан Руслан Иманкулов.

Автобус следовал по маршруту Волгоград — Шымкент. В результате ДТП погибло - 9 человек (граждане Узбекистана), доставлены в больницу - 18 человек (17 граждане Узбекистана и 1 гражданин Казахстана). Кроме того, на месте происшествия оказана медицинская помощь 25 пассажирам.

Организованы телефоны «горячей линии». В ДЧС Актюбинской области — 8-713-2- 56-29-62, в УЧС Айтекебийского района 8-713-39-2-56-45.

«В работах по оказанию помощи были задействованы 9 человек и 2 единицы техники трассового медико-спасательного пункта Карабутак центра медицины катастроф КЧС МВД; 7 человек и 1 единица техники службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Актюбинской области; 2 бригады скорой медицинской помощи; местная полицейская служба», - сообщил Иманкулов.

Жанара Каримова
Жанара Каримова

Репортер, фоторепортер интернет-журнала Vласть

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