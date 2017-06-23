​Казахстан близок к заключению временного соглашения по наращиванию экспорта в Иран

В Тегеране по итогам 5-го раунда консультаций согласован предварительный текст временного соглашения между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Республикой Иран. Оно позволит Казахстану нарастить экспорт различных товаров – от пшеницы, до стального проката, сообщает в пятницу пресс-служба министерства национальной экономики.

Ожидается, что после заключения соглашения Казахстан сможет увеличить объёмы экспортных поставок в Иран мяса КРС и баранина, пшеницы, ячменя, риса, растительных масел, муки, макарон, стального проката, труб, аккумуляторов, трансформаторов и ряда других товаров.

Переговоры между участниками соглашения состоялись 13-14 июня 2017 года. Делегацию от ЕвразЭС возглавляла член коллегии по торговле Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина, иранскую делегацию – заместитель министра промышленности, шахт и торговли Ирана, президент организации по продвижению торговли Ирана Моджтаба Хосровтадж.