Верховный суд отменил приговор экс-главе Атырауского НПЗ

Верховный суд отменил решения городского и областного судов в отношении бывшего директора Атырауского НПЗ Мурата Досмуратова и направил дело на новое рассмотрение, сообщает «Ак Жайык» .

Осенью прошлого года Досмуратова признали виновным в том, что он при наличии гарантийного срока поставщика на поставленное оборудование необоснованно выделил из средств АНПЗ 1,9 млрд тенге и заключил договор по ремонту технологического оборудования с другой компанией. Однако Досмуратов был освобожден от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности. При этом с него были взысканы имущественный ущерб в размере 1,97 млрд тенге в пользу государства, госпошлина 19,71 млн тенге и принудительный платеж в Фонд компенсации потерпевшим 30 630 тенге.

Постановлением апелляционной инстанции от 31 января 2025 года приговор был изменен: Досмуратову назначили штраф в размере 6,9 млн тенге.

Верховный суд посчитал, что выводы предыдущего суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и привели к осуждению невиновного.

По мнению Генпрокуратуры, суды прежних инстанций неправильно истолковали переписку с компаниями-поставщиками оборудования; проигнорировали тот факт, что поломка случилась из-за эксплуатационного регламента, разработанного до прихода Досмуратова; запуск оборудования провели без уведомления подрядчиков и тоже до его назначения на должность главы НПЗ; решение о ремонте было принято экспертным советом без его участия; вопрос гарантий к моменту заключения нового контракта уже был закрыт. Кроме того, суд не допросил важнейших свидетелей, не дал оценки техническому регламенту и проигнорировал заключение специалиста.

Мурат Досмуратов занимал должность главы Атырауского НПЗ с июля 2022 года по апрель 2024 года.