​За последние 13 лет Минюст защитил интересы Казахстана на $17,4 млрд - Бекетаев

Во время отчётной встречи с населением министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев заявил, что за последние 13 лет его ведомство защитило интересы страны в арбитражных и иностранных судах на общую сумму $17,4 млрд., сообщает в пятницу МИА «Казинформ» .

«В частности, Высокий суд правосудия Лондона принял решение в пользу Республики Казахстан, отклонив иск монгольской компании на сумму 22 млрд 600 тенге. Верховный суд Турецкой Республики оставил апелляционный иск гражданина Турции на сумму 3 млрд 300 млн тенге без удовлетворения», - рассказал Бекетаев.

Он также упомянул, что в начале марта 2017 года Высокий суд правосудия Лондона вынес решение в пользу Республики Казахстан в судебном процессе по ходатайству ТОО «Руби Роз Агрикол» об аннулировании арбитражного решения от 1 августа 2013 года. Этим решением суд отклонил иск к Казахстану с суммой требований в $214 млн.

«6 июня текущего года в Английском суде было вынесено решение в пользу нашей страны на сумму более 500 млн долларов. Суд согласился с нашими доводами о том, что в арбитражном деле против РК могли иметь место факты мошенничества», - отметил Бекетаев.

Важным направлением работы для министерства остаётся и предупреждение будущих споров. «Наши сотрудники принимают активное участие в переговорах по обсуждению условий контрактов на недропользование, по инвестиционным соглашениям в различных социально-значимых сферах», - заключил он.