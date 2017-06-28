В Жамбылской области обезврежена ОПГ, финансировавшая криминалитет

В результате спецоперации, проведенной на территории Жамбылской области, задержаны 6 членов организованной преступной группировки, занимавшейся финансированием криминалитета, сообщает в среду на своей странице в Facebook пресс-секретарь министерства внутренних дел Алмас Садубаев.

«Устойчивая преступная группа на протяжении длительного времени осуществляла сбор денег у водителей транспортных средств междугородного сообщения по установленной ставке в счет пополнения так называемого «воровского общака». Далее денежные средства, добытые преступным путем, отправлялись представителям криминалитета, отбывающим наказание в местах лишения свободы. Годовой оборот ОПГ составлял более 10 млн. тенге», - сообщил Садубаев.

Он отметил, что у задержанных изъяты деньги, ежедневники с записями сбора средств у водителей, а также другие вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность. В настоящее время они, по его словам, дают признательные показания.