Курс тенге вновь демонстрирует рост после незначительного ослабления в среду
​Тенге укрепился до 321,43 за доллар
Фото Жанары Каримовой

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов в четверг составил 321,43 тенге, показав снижение на 1,51 тенге относительно результатов утренней сессии в среду.

Объем торгов по итогам утренней сессии в четверг составил $126,3 млн., показав рост на $61,4 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в среду.

На 11:10 по времени Астаны августовские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $47,5 за баррель. Нефть продолжает показывать положительную динамику, несмотря на рост запасов в США. Как сообщал Reuters, за неделю запасы в стране увеличились на 118 тыс. баррелей до 509,21 млн. Опрошенные S&P Global Platts аналитики в начале недели ожидали сокращения запасов на 3,25 млн. баррелей за предыдущую неделю.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
В Казахстане снизят штрафы для водителей
Новости
Казахстан ни с кем не ведет переговоров по отправке контингента в Сирию - МИД Казахстана
Новости
Назарбаев объявил, что 1 июля численность казахстанцев составит 18 млн
Новости
​Кенес Ракишев довёл свою долю владения Qazkom до 86,09%
Новости
9 граждан Узбекистана погибли в ДТП в Актюбинской области
Новости
Средний балл второго дня ЕНТ - 78,23