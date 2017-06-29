​Тенге укрепился до 321,43 за доллар

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов в четверг составил 321,43 тенге, показав снижение на 1,51 тенге относительно результатов утренней сессии в среду.

Объем торгов по итогам утренней сессии в четверг составил $126,3 млн., показав рост на $61,4 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в среду.

На 11:10 по времени Астаны августовские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $47,5 за баррель. Нефть продолжает показывать положительную динамику, несмотря на рост запасов в США. Как сообщал Reuters, за неделю запасы в стране увеличились на 118 тыс. баррелей до 509,21 млн. Опрошенные S&P Global Platts аналитики в начале недели ожидали сокращения запасов на 3,25 млн. баррелей за предыдущую неделю.