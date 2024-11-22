Новое общественное пространство откроется в 2025 году
Благоустройство Сайрана в Алматы завершат до конца года
фото пресс-службы акимата Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев во время рабочего объезда ознакомился с ходом работ по реконструкции и благоустройству набережной водохранилища Сайран, где также будет создано современное общественное пространство. Как сообщила пресс-служба акимата города, все работы будут завершены в срок, то есть до конца года.

На сегодня работы выполнены на 70%: завершают прокладку системы автополива, водоснабжения, кабелей электроснабжения, проводят наружное освещение, укрепляют берег.

«Однако по рекомендации специалистов озеленительные мероприятия по высадке зеленых насаждений необходимо провести в более благоприятный весенний период. Соответственно, для обеспечения максимальной приживаемости посадка 200 крупномерных лип будет произведена весной следующего года», - добавили в акимате.

Напомним, реализация проекта началась в феврале 2024 года. Два берега водохранилища Сайран будут соединены в единую прогулочную набережную длиной в 2,5 км близ водоема, также будут прогулочные маршруты – 3,5 км через существующий мост и 4,5 км с выходом на проспект Абая. Со стороны улицы Толе би посадят деревья. Также появятся пергола с лотосами, на набережной – скамейки, урны, фудкорты, скейтпарк с роллердромом, тренажеры, площадка для паркура, велопарк, футбольное поле и детский городок, площадки для выгула собак.

На территории будут работать два пункта полиции, два спасательных поста, а по периметру установят камеры видеонаблюдения, чтобы обеспечить круглосуточную безопасность на набережной.

«В последние годы Сайран воспринимался заброшенным местом, не вызывающим интереса. Наша цель — изменить этот стереотип. <…> И в рамках полицентричного развития города Сайран должен стать одним из тех мест, куда охотно будут приезжать как жители центральных районов, так и иностранные туристы», - отметил Досаев.

Водохранилище Сайран было введено в эксплуатацию в 1971 году, в 1988-1989 годах на набережной появились асфальтированные дорожки и освещение. В 2023 году впервые дно водоема было очищено: вывезли 142 тыс. кубометров ила и 23 тонны бытового мусора.

В мае сообщалось, что завершение реконструкции и благоустройства озера Сайран планируется в мае 2025 года, после весенних посадок растений. Ожидается, что обновленная набережная единовременно сможет вмещать более 3 тыс. человек.

Отметим, что в прошлом году Досаев обещал начать строительные работы в августе 2023 года, а завершить благоустройство озера в III квартале 2024 года.

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