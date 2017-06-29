ЦИК на своем сайте публиковал в режиме онлайн результаты выборов
​Сайт ЦИК Казахстана подвергся кибератаке во время выборов в сенат
Фото Жанары Каримовой

На сайт Центральной избирательной комиcсии Казахстана, где велась регистрация выборщиков и публиковались результаты выборов депутатов сената, была совершена хакерская атака, сообщает в четверг МИА «Казинформ» со ссылкой на директора РГП «ИТЦ ЦИК» Ерлана Космуратова.

«28 июня в 13:13 часов была зафиксирована попытка поиска уязвимости и сканирование интернет-ресурсов ЦИК для осуществления кибератаки и несанкционированного доступа к базе данных», - сообщил Ерлан Космуратов. Председатель ЦИК Берик Имашев следом отметил, что необходимо наказать людей, пытавшихся совершить кибер атаку.

«Вчера была зафиксирована хакерская атака на наш сайт. У нас доклад имеется. Вы действительно как технари правильно поступили, что обратились в уполномоченный орган по информатизации. Но, я скажу, этого мало - немедленно подготовить документы и отправить в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела по этой части и поиска виновных. Для этого есть специальная уголовная ответственность. Хвалю нашу техническую службу - безопасность системы была на более высоком уровне. Но самый главный принцип неотвратимости наказания в этой части тоже должен быть реализован, обязательно поисками этих злоумышленников надо заняться», - подчеркнул Берик Имашев.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

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