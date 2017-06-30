Подписка на Vласть по цене чашки кофе (и кофе в подарок)

Vласть и сеть кофеен Costa запускают акцию «Подписка по цене чашки кофе». Теперь любой желающий сможет купить месячную подписку на Vласть за 500 тенге и получить в подарок промокод, который можно обменять на кофе в любой из кофеен Costa.

Акция стартует в преддверии первой годовщины введения системы онлайн-подписки на Vласть. Весь этот год мы говорили, что месячная подписка на наше издание по цене равна паре чашек кофе. Теперь мы решили эту мысль материализовать.

Акция стартует 1 июля и будет действовать ровно месяц - до 1 августа 2017 года. Чтобы поучаствовать в ней, необходимо купить месячную подписку на Vласть по сниженной цене, сохранить или распечатать промокод, который придет в письме на ваш электронный ящик, показать промокод на кассе в любой из кофеен Costa в Алматы или Астане и получить чашку кофе – американо, капучино или латте размером Примо.

Промокод, полученный при подписке, можно использовать только один раз. При этом количество покупок подписки по акции не ограничено.

Обменять промокод на чашку кофе можно до 31 августа.

Купить подписку по акции можно уже сейчас, а получить кофе в кофейнях Costa – с завтрашнего дня.

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