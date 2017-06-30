Майлыбаев приговорен к 5 годам лишения свободы

Бывшему заместителю руководителя администрации президента Баглану Майлыбаеву вынесен приговор. Он признан виновным и ему назначено 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности в государственных органах, сообщила пресс-служба городского суда Астаны.

«Есильским районным судом №2 города Астаны 13 июня 2017 года рассмотрено уголовное дело в отношении Майлыбаева Баглана Асаубаевича и Галихина Николая Николаевича, поступившее с процессуальным соглашением о признании вины в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.361 (Злоупотребление должностными полномочиями - V), ч. 3 ст. 185 (Незаконное собирание, распространение, разглашение государственных секретов - V) Уголовного Кодекса Казахстана. Приговором суда Майлыбаев признан виновным по вышеуказанным статьям и ему назначено 5 лет лишения свободы, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности в государственных органах», - говорится в сообщении.

Николай Галихин также признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса и ему назначено наказание в виде 4-х лет лишения свободы условно с лишением права занимать должности в государственных органах сроком на 3 года.

Кроме того, приговором суда внесено представление президенту Казахстана о лишении осужденных всех государственных наград. Приговор вступил в законную силу. В связи с секретностью уголовное дело рассмотрено в закрытом судебном заседании.

Бывшие работники администрации президента Баглан Майлыбаев и Николай Галихин были задержаны 12 января 2017 года сотрудниками Комитета национальной безопасности по подозрению в совершении преступления, предусмотренного части 1, 3 статьи 185 Уголовного кодекса Республики Казахстан – «Незаконное собирание, распространение, разглашение государственных секретов». Ранее в тот же день Майлыбаев был освобожден от должности замруководителя администрации президента.