Борт Qazaq Air был вынужден вернуться в аэропорт вылета

Авиалайнер Bombardier Q400 NextGen, выполнявший рейс IQ353 сообщением Алматы – Астана, вернулся в аэропорт вылета в связи со срабатыванием индикации давления масла в двигателе, сообщает во вторник департамент по связям с общественностью авиакомпании Qazaq Air.

«В полном соответствии с принятыми процедурами безопасности осуществления полетов экипаж воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета после 25 минут полета. Посадка самолета была произведена в штатном режиме. В настоящий момент инженерными службами авиакомпании проводится полный технический осмотр воздушного судна», - говорится в распространенном сообщении.

Пассажиры рейса IQ353 смогут продолжить полет на другом воздушном судне авиакомпании, подчеркивают в Qazaq Air.

Напомним, 10 мая авиалайнер аналогичной модели и той же авиакомпании, готовившийся к рейсу IQ351 сообщением Алматы – Астана с 74 пассажирами на борту, вернулся с взлетно-посадочной полосы после срабатывания индикации о технической неисправности воздушного судна.