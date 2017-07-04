«Правительство для граждан» ввело принцип экстерриториальности в Астане, Алматы и Шымкенте

Государственная корпорация «Правительство для граждан» совместно с миграционной полицией решила вопрос замены паспорта и удостоверения личности жителям Астаны, Алматы и Шымкента. Теперь жители этих городов смогут сделать это в любых ЦОНах страны, сообщает во вторник на своей странице в Facebook глава корпорации Аблайхан Оспанов.

«Например, прописаны вы, скажем, в Актобе, а хотите получить удостоверение личности в Астане, то – пожалуйста, хоть в Есильский, хоть в Сарыаркинский ЦОН. «Принцип экстерриториальности» в пределах страны мы запустили еще весной 2014 года.

А вот житель Астаны, прописанный в Есильском районе, в сарыаркинский ЦОН не мог обратиться – нужно было идти только в ЦОН Есильского района из-за высокой загруженности фронт-офисов», - вкратце рассказал о существующей проблеме Оспанов.

Он сообщил, что «Правительство для граждан» проработало этот вопрос совместно с миграционной полицией. В результате «теперь принцип экстерриториальности вводится и в пределах этих трех городов – жители Астаны, Алматы и Шымкента могут получить услуги по документированию – по замене паспорта и удостоверения личности в любом ЦОНе без привязки к месту прописки», пишет Оспанов.