Зарегистрировать рождение или смерть, расторгнуть брак в Астане можно будет за три часа

В целях создания системы эффективного и доступного обслуживания для граждан с 1 июля запущен пилотный проект по оказанию государственной корпорацией «Правительство для граждан» четырех государственных услуг по линии регистрации актов гражданского состояния, сообщает во вторник пресс-служба министерства юстиции.

«В рамках пилотного проекта оказание государственных услуг по рождению, смерти, расторжению брака (супружества), перемены имени, отчества, фамилии, в том числе внесение изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния будет осуществляться через отдел № 1 города Астана Департамента «Центра обслуживания населения». При этом срок оказания государственных услуг по регистрации рождения, смерти, а также расторжению брака (по решению суда) будет составлять не более трех часов», - говорится в распространенном сообщении.

Государственные услуги по перемене имени, отчества, фамилии, в том числе внесение изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния будут оказываться в соответствии с действующим законодательством, подчеркивают в ведомстве.

Прием документов будет осуществляться сотрудниками фронт-офиса Центра Госкорпорации в порядке общей «электронной» очереди с понедельника по пятницу включительно с 09.00 до 17.00 часов, без перерыва на обед, кроме выходных и праздничных дней, согласно трудовому законодательству Республики Казахстан.