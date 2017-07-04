Границы второй и третьей зон деэскалации практически определены – Лаврентьев

Страны-гаранты практически достигли договоренности и практически определили границы второй и третьей зон деэскалации в Сирии. О этом во вторник на брифинге в рамках Астанинского процесса заявил глава российской делегации, спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. По его словам, существуют определенные трудности, так карты достаточно сложно сопоставлять с «реалиями на земле».

«Существуют определенные трудности до сих пор в определении линии соприкосновения, то есть определении линии зон деэскалации. Критерий для всех зон один – по линии боевого соприкосновения между противоборствующими сторонами. Но тем не менее, одно дело, работать на картах, другое дело сопоставлять с реалиями на земле, что достаточно сложно. И этот процесс требует достаточно длительного времени», - заявил Лаврентьев.

Тем не менее он сообщил, что «практически по второй и третьей зоне эти линии соприкосновения, границы уже определены».

«Есть еще вопросы у нас по Идлибу и есть кое-какие резервации еще по Южной зоне. Но, тем не менее, я думаю, что не за горами то время, когда возможно мы сможем выйти какое-то компромиссное решение по этим вопросам», - считает спецпредставитель президента России.

По его мнению, от решения этих вопросов зависит и принятие основного решения – решения о создании зон деэскалации де-факто, а также запуск процесса выхода на устойчивый режим прекращения боевых действий.

«Все мы к этому стремимся и будем работать еще сегодня ночью и завтра весь день для того, чтобы попытаться запустить этот процесс», - пообещал Лаврентьев.

Кроме того, от запуска процесса по зонам деэскалации зависит и принятие целого ряда других сопутствующих вопросов, которые носят, с одной стороны, второстепенный характер, а с другой – работают на усиление мер доверия между противоборствующим сторонами. Речь идет о положении об обмене заключенными, о положении о разминировании памятников исторического наследия и ряде других документов технического характера, которые находятся в проработке.

«Говорить сейчас о каких-то временных параметрах запуска этих зон деэскалации, естественно, еще преждевременно. Это будет все зависеть от того, придем ли мы к консенсусному решению завтра. Соответственно, завтра это решение и будет озвучено на нашем пленарном заседании. Тем не менее, мы пытаемся найти дипломатическое решение этой сложной проблемы. Все делегации проявляют тоже конструктивизм. И я думаю, что все-таки, надежда существует, что мы придем к определенному решению завтра», - заключил Лаврентьев.