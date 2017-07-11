​Нацбанк оценил программу по поддержке банков в более чем 500 млрд тенге

Национальный банк анонсировал начало программы по поддержке крупных казахстанских банков. Регулятор оценивает её в 500 млрд тенге. Она продлится 15 лет, в течение которых совокупный капитал банков увеличится на 1 трлн тенге, рассказал на пресс-брифинге во вторник заместитель председателя Нацбанка Олег Смоляков.

По словам Олжаса Кизатова, директора департамента надзора за банками Нацбанка, основная причина запуска этой программы – потенциальный объём неработающих кредитов: «Уровень неработающих активов по официальным данным находится на относительно низком уровне – 11% от ссудного портфеля. Однако мы оцениваем потенциальный уровень неработающих кредитов существенно выше. <…> Реструктурированные займы – потенциально проблемные, составляют сегодня более 25%. Сейчас они оказывают существенное давление на капитал и сдерживает кредитование».

В программе Нацбанка могут принять участие 15 финансовых институтов, чей капитал составляет более 45 млрд тенге. Бюджет программы будет сформирован из собственных средств регулятора. «Не все банки являются участниками программы с точки зрения целей и задач. Каждую заявку мы будем оценивать индивидуально. Цифры подлежат уточнению, но примерный её объём составит 500+ млрд тенге», - пояснил Смоляков.

Он также подчеркнул, участие в этой программе банки будут принимать исключительно добровольно. Средства им будут предоставляться на возвратной основе, при этом роль акционеров по капитализации банков также будет важна. Заниматься этой процедурой и мониторингом реализации программы будет специально созданная дочерняя организация.

«Для акционеров будут созданы благоприятные 5-летние условия, в течение которых они смогут постепенно капитализировать свои банки и решать другие проблемы. Кроме того, одним из значимых условий программы станет обмен государственных ценных бумаг на субординированный долг. <…> Банки будут погашать его в течение 15 лет», - пояснил Кизатов.

По словам Смолякова, в ближайшие 1,5 месяца дочерняя организация Нацбанка будет разрабатывать индивидуальный план оздоровления с каждым банком. Её запуск ожидается уже в середине августа – сентябре. Он отметил, что общий выход Нацбанка из этой программы ожидается через 15 лет, но ключевым периодом для неё станут первые 5, когда банки будут формировать необходимый объём провизий по новой методике Нацбанка. За этот период регулятор ожидает докапитализации банковской системы на 1 трлн тенге, сокращения неработающих активов на такую же сумму и ежегодного увеличения кредитования на 300 млрд тенге.

Вместе с этим Нацбанк намерен усовершенствовать регуляторную среду. Основным направлением работы для него станет переход от формализованного контроля к рискоориентированному. По словам Кизатова, основной недостаток нынешней системы в том, что Нацбанк не может принимать меры регуляторного воздействия до нарушения банком регуляторных нормативов. Новый же подход позволит регулятору принимать превентивные меры.