Генпрокуратура Казахстана ждет решение от Турции об экстрадиции Талгата Ардана

Бывший глава «Астана LRT» Талгат Ардан находится под арестом в Турции и пока решение о его экстрадиции не принято, сообщил журналистам в среду в кулуарах мажилиса заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев.

«Талгат Ардан был задержан в Турции. Сейчас он находится под арестом в Турции. В Астану он пока не прибыл», - сказал Чиндалиев.

По его словам, казахстанская сторона направила «все необходимые документы» турецкой стороне, и сейчас Турция рассматривает материалы, после чего примет решение.

«Пока неизвестно, когда именно он будет экстрадирован в Казахстан. Поскольку вопрос экстрадиции регулируется законодательством Турции, мы не можем требовать от турецкой стороны делать все быстро. Это их внутренний процесс, который идет по их законам», - резюмировал заместитель генерального прокурора.

В декабре 2021 года антикоррупционная служба сообщала, что бывший председатель правления «Астана LRT» Талгат Ардан находится в Стамбуле, ведутся мероприятия по его задержанию, а экс-заместитель акима столицы Канат Султанбеков находится в США, но из-за отсутствия двустороннего договора с Соединенными Штатами его экстрадиция в Казахстан пока невозможна. Судом заочно выдана санкция на их арест.

В мае 2023 года Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны заочно приговорил Ардана за растрату бюджетных средств в особо крупном размере к семи годам лишения свободы. А 11 ноября 2024 года межрайонный суд по уголовным делам города Астаны вынес еще один приговор бывшему председателю правления ТОО «LRT» за злоупотребление должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. Дело было рассмотрено также заочно. На суде прокурор просил назначить ему 4 года и 8 месяцев лишения свободы, а окончательно – 11 лет лишения свободы. Суд в итоге приговорил Ардана к 4 годам 8 месяцам лишения свободы, а путем частичного сложения наказания, назначенного по приговору суда от 3 мая 2023 года, окончательно приговорил экс-главу LRT к девяти годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Кроме того, в пользу ТОО «City transportation systems» взыскан материальный ущерб в размере свыше 85 млрд тенге.

13 мая этого года в комитете национальной безопасности Казахстана сообщили, что Ардан задержан в Турции и будет экстрадирован на родину.