Около 15 тыс. человек подпадут под амнистию в Казахстане

В Казахстане к 30-летию Конституции проведут амнистию, под которую подпадут около 15 тыс. человек. Соответствующий закон в среду в ходе пленарного заседания принял мажилис. Как отметил депутат Абзал Куспан, в отличие от 2021 года, в этот раз расширен список лиц, которые могут претендовать на амнистию.

По данным Куспана, сегодня в 63 учреждениях уголовно-исполнительной системы и 16 следственных изоляторах содержится более 40 тыс. человек, из которых 33 тыс. осужденных и 7 тыс. следственно-арестованных. Кроме этого, свыше 27 тыс. человек состоят на учете службы пробации, которые осуждены к наказаниям,

не связанным с лишением свободы.

«Согласно предварительным расчетам, под действие амнистии подпадут 6 тыс. осужденных, содержащихся в местах лишения свободы, и 9 тыс. лиц, состоящих на учетах службы пробации, всего будет охвачено 15 тыс. человек. Из учреждений уголовно-исполнительной системы выйдут на свободу ориентировочно 632 лица, а также 3,5 тыс. осужденных, состоящих на учете службы пробации, - всего 4,1 тыс. лиц», - сказал депутат.

Кроме того, добавил он, по предложению депутатов будут освобождены более 1,7 тыс. осужденных граждан, отбывающих последний год уголовного наказания. По информации Купсана, дифференцированное сокращение неотбытого срока наказания будет применено к 5,4 тыс. осужденным, находящимся в местах лишения свободы, и к 5,5 тыс. состоящим на учете службы пробации. Всего сокращение сроков затронет 11 тыс. человек.

Наряду с этим, под действие амнистии подпадают 629 человек из категории социально уязвимых лиц, из них будут освобождены 57 человек и сокращены сроки 572 осужденным.

Проект закона об амнистии также распространяется на 833 женщины, из них на освобождение – 109, на сокращение срока – 724.

«Незначительное количество освобождаемых из учреждений обусловлено тем, что основная их часть, а именно 92%, или 32 691, содержится за тяжкие и особо тяжкие преступления, из которых 16% рецидивисты», - объяснил депутат.

В то же время закон содержит нормы о прекращении 2 136 уголовных дел, находящихся в производстве органов досудебного расследования. По ним 1 773 человека будут освобождены от уголовной ответственности по решению следственных органов, из них 99 – находящихся в СИЗО, а в отношении 1 674 человек судами при назначении приговора будут применены положения закона о сокращении срока наказания и освобождении.

Куспан добавил, что «учитывая реалии настоящего времени», за счет амнистии получится оптимизировать порядка 5 млрд тенге в год и направить эти деньги на финансирование уголовно-исполнительной системы и внедрение международно-правовых стандартов, в том числе на переход к камерным типам тюрем.

Напомним, что от уголовной ответственности или основного наказания планируется освободить лиц, совершивших преступления небольшой тяжести и средней тяжести, не повлекшие причинения ущерба, либо лиц, полностью его возместивших и по которым не предъявлен гражданский иск. Также амнистии подлежат социально уязвимые лица, совершившие преступления средней тяжести вне зависимости от наличия ущерба или гражданского иска.

При этом указанные выше осужденные подлежат освобождению от дальнейшего отбывания только основного наказания. А от основного наказания будут освобождены осужденные за совершение преступлений средней тяжести, не имеющие отрицательной степени поведения, которым на день введения в действие закона осталось отбывать наказание не более одного года.

Также будут прекращены находящиеся в производстве уголовные дела в отношении лиц, совершившие уголовные проступки и (или) преступления небольшой тяжести, лица, совершившие преступления средней тяжести, не повлекшие причинение ущерба, либо полностью его возместившие или по которым не предъявлен гражданский иск, а также социально уязвимые лица, совершившие преступления средней тяжести.

Кроме того, предусмотрено сокращение сроков наказания по тяжким преступлениям – на одну треть, по особо тяжким преступлениям – на одну четвертую часть.

Вместе с тем в отношении лиц, осужденных за коррупцию, террористические и экстремистские преступления, пытки, при рецидиве, за преступления в составе ОПГ, в том числе транснациональной и по ряду других преступлений амнистия применяться не будет.