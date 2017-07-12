Президент Германии оценил условия для работы в Казахстане немецких политических фондов

Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл с официальным визитом в Казахстаном. В ходе беседы с Нурсултаном Назарбаевым он обсудил ситуацию на Ближнем Востоке и Украине, инициативу Китая по возрождению Шелкового пути и внутриполитические реформы в Казахстане.

Президент Германии подчеркнул, что уже не впервые посещает Казахстан. Он особо отметил, что спустя 25 лет развития дипломатических отношений связи между двумя странами стали разнообразными и перестали быть исключительно экономическими. Штайнмайер, говоря о международной роли Казахстана, заявил, что республика является «якорем стабильности в регионе».

«Мы подробно говорили во время нашей беседы о том, что мы надеемся на то, чтобы только что достигнутые договорённости между президентом Путиным и президентом Трампом об ограниченном перемирии не может быть концом согласия по сирийскому конфликту, но только началом для того, чтобы урегулировать этот конфликт и найти решение», - выразил он свое мнение относительно результатов Астанинского процесса.

Кроме этого, стороны обсудили инициативу по возрождению Шелкового пути. «В прошлом это была не только сеть, через которую возили товары, но также интеллектуальные идеи. Поэтому мы надеемся на то, что в будущем Шелковый путь был не только проектом инвестиционного характера, но чтобы в основном он вел к примирению Востока и Запада. Я уверен, что Казахстан по пути между КНР и Европой играет очень важную роль в этом процессе», - сказал Штайнмайер.

Во время рабочего завтрака с Назарбаевым президент Германии обсудил и работу политических, образовательных и культурных организаций Германии, которые работают в Казахстане.

«Я вчера вечером еще раз в ходе бесед с политическими фондами еще раз услышал о том, что политические фонды здесь проводят хорошую работу, находят хорошие рабочие условия, что наши предложения в качестве консультанта по улучшению правового государства воспринимаются, что имеются действительно изменения в казахстанской конституции», - отметил Штайнмайер.

«Мы бы хотели, чтобы инициированный путь открытия в сторону Европы и расширения верховенства закона, чтобы реформы, которые вы проводите здесь в Казахстане, были продолжены», - заключил президент Германии.

В Казахстане действуют основные германские фонды - фонд имени Фридриха Эберта и фонд имени Конрада Аденауэра, а также институт Гёте.