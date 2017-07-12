Казахстан не собирается выходить из соглашений об ограничении добычи нефти - Бозумбаев

Казахстан постарается выполнить свои обязательства по подписанным соглашениями об ограничении добычи нефти, сообщает в среду Казинформ со ссылкой на министра энергетики Каната Бозумбаева.

На брифинге в ходе международного форума «Программа партнерства «Зеленый мост» в Конгресс-центре выставочного комплекса ЭКСПО-2017 министр заявил: «Что касается публикаций некоторых агентств по поводу обязательств Казахстана по подписанным соглашениям об ограничении добычи нефти, хочу сказать, что по всем соглашениям, которые Казахстан подписал, мы будем стараться выполнять свои обязательства. Наши обязательства были подписаны еще в прошлом году, продлены в этом году на Саммите стран ОПЕК и не ОПЕК».

Он пояснил, что благодаря подписанным соглашениям Казахстан продавал свою нефть на экспорт в среднем при цене 52 доллара за баррель в первом квартале - до этого соглашения в первом квартале 2016 года цена на нефть сорта Brent была 32 доллара.

«Что касается каких-то там размышлений различных журналистов, то я просто оставляю это на их совести. Потому что Казахстан ниоткуда не собирается плавно или срочно выходить. Я думаю, что речь идет просто о низком профессионализме некоторых наших коллег», - сказал министр.

В воскресенье российское информагентство ТАСС сообщило, что Казахстан выступает за плавный выход из соглашения с ОПЕК с наращиванием добычи в течение одного-двух месяцев. Агентство при этом также ссылалось на министра Бозумбаева, у которого брало комментарии на конференции в Стамбуле.



