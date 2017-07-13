Жители Алматы и Астаны смогут поменять права в обычных ЦОНах

Отныне автолюбителям Алматы и Астаны необязательно ехать в специализированный ЦОН, сдать документы на замену водительских прав они смогут в обычных ЦОНах, сообщает пресс-служба «Правительства для граждан».

Пилотный проект запущен пока в трех отделах ЦОН: в городе Астана - это отдел №5 Алматинского района, по адресу улице Сатпаева, ВП-25; в городе Алматы - отдел № 1 Жетысуского района, по адресу микрорайоне Кулагер, улице Серикова 6; а также специализированный отдел №2 по улице Майлина 85.

По словам Аблайхана Оспанова, председателя правления госкорпорации «Правительство для граждан», провести замену водительского удостоверения астанчане и алматинцы могут в обычном ЦОНе, если не требуется сдача экзамена. Это замена удостоверений по истечению срока, при смене фамилии и при обмене временного водительского удостоверения на постоянное при утере.

«Прием заявлений на замену водительских удостоверений происходит с понедельника по субботу, с 9.00 до 18.00 часов, без перерыва на обед. Выдача - согласно графику работы: с понедельника по субботу, с 9.00 до 20.00 часов, без перерыва на обед», - пояснил Оспанов.

При обращении в ЦОН для замены водительского удостоверения при себе необходимо иметь следующие документы: удостоверение личности; медицинскую справку по форме № 083/у и ее копию; квитанцию об оплате; при смене фамилии - подтверждающий документ; при утере - временное удостоверение; для профессиональных водителей - справку с места работы для присвоения категорий «С», «D», «D1», «Tm», «Tb»; водителям, имеющим иностранное гражданство - направление организации по работе с дипломатическим корпусом министерства иностранных дел.