​Полиция Алматы задержала 90 водителей, скрывшихся с места ДТП

В результате проведенных мероприятий ДВД внутренних дел по активизации розыскной деятельности транспортных средств, установлено и задержано 90 водителей, скрывшихся с места дорожно-транспортных происшествий, сообщает пресс служба ДВД города Алматы.

Также полицией было рассмотрено 781 обращений физических и юридических лиц, в том числе задержано и передано частным судебным исполнителям 25 автотранспортных средств.

«В производстве нашего подразделения находилось 281 отдельных поручений со служб административной полиции Управления внутренних дел районов по ДТП с материальным ущербом, из которых 255 установлено. Еженедельно сотрудниками ОР МПС проводятся отработки по выявлению автомашин с подложными регистрационными гос. номерными знаками, тонированными стеклами, с незаконно установленными сигнальными громкоговорящими устройствами и стробоскопами. По результатам рейдов 55 водителей привлечены к административной ответственности», - информировал начальник отдела розыска Местной полицейской службы ДВД города Алматы подполковник полиции Ерик Насырбеков.

«Каждый гражданин в соответствии с законом должен нести ответственность за свои действия. А как на практике: совершено ДТП, пусть даже незначительное, водители предпочитают скрыться с места происшествия, ошибочно полагая, что им таким образом удастся избежать наказания», - сказал подполковник Насырбеков.