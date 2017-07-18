Эффективно использовать средства по программе «Нурлы Жер» поручил премьер

Во вторник в ходе заседания правительства кабинет министром рассмотрел ход реализации программы жилищного строительства «Нурлы Жер» за первое полугодие. Как отметил премьер-министр Бакытжан Сагинтаев, в реализации документа имеется ряд недочетов и проблемных моментов, которые, поручил он, необходимо устранить в ближайшее время.

«Есть некоторые проблемные моменты: во-первых, это эффективное планирование выделяемых в рамках программы средств. Сейчас было cказано, что деньги больше выделяют, где очередников меньше, а где меньше, там больше выделяются. Здесь Ерболат Аскарбекович (Досаев – глава холдинга «Байтерек» - V) вместе с Женисом Махмудовичем (Касымбеком – министр по инвестициям и развитию - V) надо посмотреть, почему так получилось», - обратился Сагинтаев.

Кроме того, он сообщил, что на прошлой неделе глава государства одобрил перераспределение ранее выделенных средств в размере 210 млрд тенге на строительство акиматами кредитного жилья.

«Эти средства должны идти в работу, возвращаться и направлять на строительство нового жилья. За этим надо акимам надо жестко следить», - подчеркнул премьер.

Также он обратил внимание на стимулирование частного индивидуального строительства.

«То есть, не все время ориентироваться на деньги, которые выделяются в рамках бюджетной программы, но также, уважаемые коллеги-акимы, это ваша работа. Возможно, глава государства будет спрашивать с регионов в поездках или в при встречах, на совещаниях, на каком уровне привлечение частных застройщиков, вне программы. Поэтому эту сторону надо вам взять на особый контроль», - заявил Сагинтаев.

«И мне не понравилось, - продолжил он, - в докладе прозвучало у Жениса Махмудовича, что документы поздно сдают. Сколько не говорим об этом, все равно получается, полгода тратим, ждем, пока нам не поступят соответствующие документы для того, чтобы перечислить регионам деньги. Уважаемые акимы, прошу взять все эти вопросы на контроль», - заключил премьер.

Как сообщил Касымбев, по итогам шести месяцев по республике введено 47 738 жилищ. Лидирующие позиции по вводу жилья занимают города Астана, Алматы, Мангистауская и Южно-Казахстанские области. Наименьшую - Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

Одной из главных задач программы, напомнил Касымбек, является строительство арендного жилья без выкупа для социально-уязвимых слоев населения.

«Для строительства такого жилья в текущем году выделено из республиканского бюджета 25 млрд. тенге. В настоящее время 6,1 млрд. тенге доведены до регионов, оставшиеся средства перечисляются согласно плану финансирования. Освоение составило 95,4% или 5,8 млрд. тенге. Наблюдается низкое освоение средств в городе Астана и Костанайской (74,3%) областях», - сообщил министр.

На выделенные средства начато строительство 5936 квартир, из них планируется ввести в

2017 году 2 687 квартир. Однако, в связи с проведением тендерных процедур, акиматами Кызылординской и Мангистауской областей средства еще не перечислены.