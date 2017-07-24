Мир за ночь. 23-24 июля 2017 года

Выход нефтяных стран из сделки ОПЕК+ в 2018 году, неопределённость вокруг санкций США в отношении России, гибель высокопоставленных представителей Исламского государства, задержание 67 человек на акции протеста в Анкаре и опровержение адвоката Дональда Трампа о том, что он пытается понять возможности помилования самого себя.

Глава российского Минэнерго Александр Новак заявил в интервью Financial Times, что страны—участницы сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+ готовы плавно выходить из нее после весны 2018 года. «Мы основываемся на том, что инициатива по стабилизации рынка будет длиться до 1 апреля 2018 года, после чего выход будет постепенным, восстанавливаясь в соответствии с растущим спросом», — цитирует его Коммерсант.

По его словам, если не потребуются дополнительные меры по стабилизации рынка, указанные страны «будут постепенно увеличивать производство, когда повысится спрос и оздоровится рынок». Говоря о текущей ситуации на нефтяном рынке, Новак отметил, что Нигерии и Ливии стоит войти в соглашение о сокращении добычи нефти стран ОПЕК и ряда не входящих в эту организацию государств (ОПЕК+), как только они стабилизируют у себя добычу.

Ранее стало известно о планах Ливии нарастить в июле добычу нефти до 1 млн баррелей в сутки, что почти вдвое превышает уровень начала года.

Новый директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи заявил, что президент США Дональд Трамп еще не решил, поддержит ли он законопроект, усиливающий антироссийские санкции, сообщают Ведомости со ссылкой на издание The Daily Beast. Это противоречит позиции другого официального представителя администрации Трампа – главы пресс-службы Белого дома Сары Сандерс, заявившей, что президент подпишет одобренный конгрессом документ.

«Это мой второй или третий день работы на новом месте», - заявил бывший советник президента, но Трамп «еще не принял решение, подпишет ли он документ», - цитирует издание Скарамуччи. По словам же Сандерс, «первоначальный текст законопроекта был плохо прописан», но Белому дому «удалось поработать с палатой представителей и сенатом, и администрация рада тому, что получилось внести изменения, которые были необходимы, и мы поддерживаем законопроект в нынешнем виде», — подчеркнула Сандерс.

Ранее Белый дом поддержал законопроект о новых санкциях. Он ужесточает экономические и финансовые меры в отношении российского нефтегазового сектора. До сих пор спорным моментом законопроекта оставался пункт, лишающий президента США права самостоятельно отменять или ослаблять санкции в отношении России. В соответствии с документом, это возможно только по согласованию с конгрессменами. Окончательная версия законопроекта была опубликована накануне на сайте конгресса, голосование по нему должно состояться 25 июля.

Европейский союз разрабатывает варианты ответных мер против США, которые будут приняты в том случае, если Белый дом введет не согласованные с ЕС санкции против России, пишет издание Republic со ссылкой на Financial Times, в распоряжении которой оказался подготовленный к заседанию Еврокомиссии документ.

В документе сказано, что один из вариантов действий ЕС – потребовать от администрации президента США Дональда Трампа «публичных или письменных подтверждений», что санкции не затронут ЕС. Кроме того, Брюссель может ограничить действие на территории Европы тех мер, которые не будут учитывать интересы ЕС. Еще они вариант – принять ответные меры в соответствии с нормами ВТО.

По мнению главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, ответные меры должны последовать, если антироссийские санкции США повлияют на энергетические компании Европы. Как подчеркнула FT, ЕС «должен быть готов ответить в течение нескольких дней» после введения антироссийских ограничительных мер.

Ранее Reuters сообщал, что ЕС предупредил США о «непредвиденных последствиях» новых антироссийских санкций и призвал Вашингтон скоординировать действия с партнерами G7. Германия, в частности, заявила о возможном «возмездии» США, если санкции затронут немецкие фирмы, занимающиеся строительством «Северного потока-2».

В Ираке опознали высокопоставленных функционеров «Исламского государства», убитых в западном Мосуле 20 июля. «Это — Абу Иман, руководивший так называемой "исламской полицией" в Талль-Афаре, Абу Абд Заизия, отвечавший за вербовку смертников, а также Насер Абдалла Ходер аль-Бадрани, планировавший деятельность подпольных ячеек ИГ»,— приводит Коммерсант сообщения народного ополчения.

Об окончательном освобождении Мосула, второго по величине города страны, от боевиков ИГ премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил в начале июля. При этом город продолжает оставаться горячей точкой. По оценкам военных, в нем все еще могут скрываться группы боевиков ИГ. Накануне Иракские военные обнаружили и уничтожили крупный завод по производству взрывных устройств на западе Мосула.

Как сообщает газета Sozcu, на которую ссылается Коммерсант, как минимум 67 человек, в том числе не менее 22 женщин, были задержаны на акции протеста в Анкаре. Издание уточняет, что акция прошла на главной площади Анкары — Кызылай. Целью мероприятия была поддержка двух преподавателей — Нурийе Гюльмена и Семиха Озакча, — которых сейчас держат под стражей, подозревая в связях с запрещенной в Турции организации «Революционная народно-освободительная партия — фронт» (РНОПФ). В мае преподаватели были уволены в преддверии годовщины попытки госпереворота.

Напомним, в ночь на 16 июля 2016 года в Турции была предпринята попытка государственного переворота, в результате которой погибли более 240 турецких граждан. Более 2 тыс. человек были ранены.

Адвокат президента США Дональда Трампа заявил, что юридическая команда главы государства не пытается выяснить круг своих полномочий в области помилования, сообщает BBC. «Я не знаю, откуда это взялось. Прощать просто нечего», - сказал Джей Секулов.

В субботу Трамп заявил, что у него есть все полномочия, чтобы помиловать кого угодно: о масштабах полномочий президенту рассказали его советники. Заявление было сделано в разгар уголовного расследования о предполагаемом сговоре между предвыборной кампанией Трампа и Россией.

Ранее на этой неделе газета Washington Post сообщила, что президент США якобы запросил информацию о том, насколько в его власти объявить о помиловании, чтобы свернуть расследование вероятного российского вмешательства в американские выборы, ведущееся спецпрокурором Робертом Мюллером.