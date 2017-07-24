Они будут курировать вопросы информационно-имиджевой работы и взаимодействия с религиозными объединениями
Назначены два советника министра по делам религий и гражданского общества
Фото с сайта sputniknews.kz

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев представил коллективу новых советников - Дюсенова Арсения Кенесовича и Кулекеева Бахытжана Кенесовича, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.

В частности, Дюсенов на новой должности будет курировать вопросы информационно-имиджевой работы, меры по разъяснению государственной политики в сфере религий и гражданского общества, а также поддержки связи с общественностью.

Ранее он занимал должности директора филиала АО «РТРК «Казахстан» по Восточно-Казахстанской и Акмолинской областям, был директором дирекции развития регионального вещания АО «РТРК «Казахстан».

Второй советник министра - Бахытжан Кулекеев, будет курировать вопросы религии и взаймодействия с религиозными объединениями. Ранее он занимал должность заместителя председателя комитета по делам религий в данном ведомстве.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Репортер Vласти в Астане

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