​Тенге близок к отметке в 327 за доллар

Объем торгов по итогам утренней сессии во вторник составил $118,8 млн, показав снижение на $2,2 млн. по сравнению с результатами торгов в понедельник.

На 11:10 по времени Астаны сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $48,85 за баррель. В понедельник рынок наблюдал за встречей министерского комитета по выполнению договоренностей ОПЕК+ в Петербурге. Во время него министр энергетики России Александр Новак заявил о выполнении ограничения добычи ОПЕК в июне на 98%. Он также рассказывал о планах постепенного выхода из сделки по её окончанию в апреле2018 года.

Однако, как пишут Ведомости, по итогам встречи он заявил, что мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал продлить соглашение по сокращению добычи после I квартала 2018 года, если это потребуется для балансировки рынка. Впрочем, с российскими компаниями продление соглашения пока не обсуждалось. Но как отмечает издание, главными бенефициарами возможного роста цен могут стать американские нефтяники, старательно работающие над снижением себестоимости добычи.