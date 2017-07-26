Фигурантам дела ЕНПФ продлили арест еще на месяц

Алмалинский районный суд постановил продлить срок содержания под стражей подозреваемым в хищениях экс-председателю правления АО «ЕНПФ» Руслану Ерденаеву, начальнику управления финансовых рисков департамента управления рисками ЕНПФ Мусе Бахтову, председателю наблюдательного совета АО «АлатауМунайАлтын» Бахытжану Кенжебаеву и директору ТОО «БузгулАурум» Азату Найзагарину до 8 месяцев, сообщает «Казинформ».
В следственном изоляторе подозреваемые будут находиться до 28 августа 2017 года. Арест до 23 августа также продлили и заместителю директора ТОО «Мегатрансазия» Талгасу Туртаеву. Он содержится под стражей уже шестой месяц.
Задержание топ-менеджеров ЕНПФ произошло на фоне проверки, которую 21 декабря начал департамент Комитета национальной безопасности по Алматы. Её предметом стала сделка между ЕНПФ и геологоразведочной компанией «Бузгул Аурум». Точная причина начала расследования неизвестна, однако основанием могла стать распространенная в СМИ информация о пропаже из ЕНПФ 5 млрд тенге, которые были инвестированы в ценные бумаги ТОО «Бузгул Аурум». Облигации компании назвали «мусорными», поскольку у них фактически не было обеспечения.
Сделка между фондом и «Бузгул Аурум» была проведена 6 октября 2016 года. Её сумма составила 5 млрд тенге. Общий размер облигационной программы «Бузгул Аурум», которая также началась 6 октября, составил 30 млрд тенге с номинальной стоимостью одной акции в 10 тыс. тенге и сроком её обращения в 5 лет. Проспект выпуска этих облигаций предусматривал вознаграждение в размере 19% годовых с ежегодной выплатой купона.
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