Исекешев обязал подчиненных несколько раз в неделю ездить на автобусах

В столичном акимате прошло
заседание под руководством акима города Асета Исекешева, в рамках которого
рассмотрен ряд вопросов, касающихся жизнедеятельности города, сообщает в
четверг пресс-служба акимата Астаны.
По данным пресс-службы, на заседании Асет Исекешев дал протокольное поручение о необходимости ездить на общественном транспорте.
«Руководители столицы, начиная с акима города и заместителей, акимов районов, заместителей, несколько раз в неделю, а также руководители управлений, городских ведомств и отделов структурных подразделений раз в день должны пользоваться общественным транспортом», – цитирует пресс-служба слова Исекешева.
По итогам заседания аким строго поручил начальнику столичного департамента внутренних дел усилить контроль за безопасностью города, общественным спокойствием и безопасностью туристов.
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