Требование коснется заместителей акима, районных акимов и руководителей управлений
Исекешев обязал подчиненных несколько раз в неделю ездить на автобусах
Фото Жанары Каримовой

В столичном акимате прошло заседание под руководством акима города Асета Исекешева, в рамках которого рассмотрен ряд вопросов, касающихся жизнедеятельности города, сообщает в четверг пресс-служба акимата Астаны.

По данным пресс-службы, на заседании Асет Исекешев дал протокольное поручение о необходимости ездить на общественном транспорте.

«Руководители столицы, начиная с акима города и заместителей, акимов районов, заместителей, несколько раз в неделю, а также руководители управлений, городских ведомств и отделов структурных подразделений раз в день должны пользоваться общественным транспортом», – цитирует пресс-служба слова Исекешева.

По итогам заседания аким строго поручил начальнику столичного департамента внутренних дел усилить контроль за безопасностью города, общественным спокойствием и безопасностью туристов.

Маргарита Бочарова
Маргарита Бочарова

Обозреватель интернет-журнала Vласть

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