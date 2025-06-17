«Самрук-Энерго» может построить ТЭЦ в Кокшетау вместо России – Скляр

Если Россия не подтвердит экспортное финансирование строительства ТЭЦ в Кокшетау, то заказчиком проекта может выступить компания «Самрук-Энерго» и под гарантию построить станцию, сообщил журналистам в кулуарах саммита «Центральная Азия – Китай» первый заместитель премьер-министра Роман Скляр.

«У нас есть соглашение, которое мы уже подписали. И сейчас есть задержка с экспортным финансированием. В случае, если экспортное финансирование не подтвердится, у нас есть другой план. Мы можем построить без участия российских партнеров», - сказал Скляр, говоря о ТЭЦ в Кокшетау.

При этом он подчеркнул, что строительство не будет за счет бюджетных средств.

«У нас есть «Самрук-Энерго», который может выступить заказчиком и под гарантию тарифа построить ТЭЦ», - объяснил он, добавив, что расчетов пока нет.

30 мая Скляр сообщал, что у России, которая должна профинансировать строительство трех ТЭЦ в Казахстане, возникли финансовые проблемы. Он заверял, что если Россия не сможет выделить деньги, то Казахстан будет искать другого инвестора. И этот вопрос должен решиться в течение июня.

В прошлом году Казахстан подписал соглашение с Россией о строительстве трех новых угольных ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. Уполномоченными организациями по проектам с двух сторон определены ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт» и АО «Самрук-Энерго».

Согласно нацпроекту «Модернизация энергетического и коммунального секторов», на строительство ТЭЦ в Кокшетау мощностью 240 МВт планируется потратить 389 млрд тенге, а на новую ТЭЦ в Семее общей мощностью 360 МВт – 518 млрд тенге. В Семее по строительству ТЭЦ-3 уже разработано ТЭО и идет разработка ПСД по строительству внешней инфраструктуры. На ТЭЦ Кокшетау активная фаза строительства запланирована в конце 2025 и в 2026 году.