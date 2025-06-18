Более тысячи иностранных граждан эвакуируются из Ирана через Азербайджан и Армению

Более 600 человек бежали в Азербайджан из Ирана с начала конфликта между Израилем и Ираном, сообщил агентству Reuters азербайджанский источник.

Представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде сообщил, что более 1,2 тыс. граждан из 51 страны запросили разрешение на пересечение границы из Ирана в Азербайджан. Сколько человек уже перешли границу, он не назвал. Но источник Reuters сообщил, что их более 600, в том числе это граждане России, США, Германии, Испании, Италии, Сербии, Румынии, Португалии, Китая, Вьетнама, ОАЭ, Грузии, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Их везут на автобусах в Баку, чтобы они могли улететь домой. Азербайджанское информационное агентство Report сообщило, что границу пересекли также 26 граждан Китая.

Еще 110 граждан Индии были эвакуированы из Ирана в Армению.

Воздушная война между Ираном и Израилем продолжается уже шестой день. В среду страны нанесли друг по другу новые ракетные удары.

Президента США Дональд Трамп призвал к безоговорочной капитуляции Ирана.

Израиль начал масштабную воздушную войну против Ирана в прошлую пятницу, считая, что республика находится на грани разработки ядерного оружия. Иран это отрицает и заявляет о своем праве на ядерные технологии в мирных целях.