Грузовой терминал в порту Курык совместно с Китаем предложил создать Токаев

Для развития транспортно-логистических маршрутов Казахстан предлагает Китаю создать совместный грузовой терминал в порту Курык и готов к созданию грузового авиационного хаба в Актобе для транзита товаров в Евросоюз. Кроме того, президент Касым-Жомарт Токаев во вторник в ходе саммита «Центральная Азия – Китай» предложил принять дорожную карту по внедрению ускоренного таможенного оформления товаров.

Как подчеркнул президент Казахстана, в текущих геополитических реалиях обеспечение надежных и безопасных маршрутов, а также поставок является стратегической задачей для всех стран. И в этой связи Центральная Азия превращается в ключевой логистический хаб, который связывает крупнейшие регионы Азии и Европы. Токаев напомнил, что уже действуют маршруты «Один пояс – один путь» и Казахстан выступает за его сопряжение с ключевыми транспортными коридорами «Западная Европа – Западный Китай», Транскаспийский международный транспортный маршрут и «Север – Юг».

«Для повышения привлекательности транскаспийского маршрута мы принимаем системные меры по модернизации и цифровизации портов Каспийского моря, строительству грузовых терминалов, налаживанию производства транспортных судов. Предлагаем рассмотреть вопрос создания совместного с Китаем грузового терминала в порту Курык на Каспии», - сказал президент.

При поддержке китайской стороны в Казахстане реализуются проекты по дальнейшему расширению пропускных мощностей, инфраструктуры развитию современной логистике и грузоперевозок. В их числе – открытие движения на участке Достык – Мойынты, создание крупного контейнерного терминала «Жетысу» к Алматы и контейнерного хаба в порту Актау. В перспективе Токаев рассчитывает на участие китайских партнеров в развитии речного судоходства на трансграничных реках.

«Готовы к созданию грузового авиахаба в западной части Казахстана в Актобе для транзита товаров воздушным транспортом в страны Евросоюза», - также подчеркнул Токаев.

В целом, отметил он, в повестке дня и другие масштабные транспортно-логистические проекты, которые «многократно увеличат торговлю между Казахстаном и Китаем». А чтобы тщательно проработать все эти вопросы, президент Казахстана предложил создать экспертную платформу для выработки комплексной стратегии развития транспортно-логических коридоров и принять дорожную карту внедрения ускоренного таможенного оформления товаров.